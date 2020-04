«Sing» überzeugt die Zielgruppe, Bond Jung und Alt

Quotennews

Der Animationsfilm «Sing» lockte mit seiner Star-Synchro viele Umworbene zu VOX. Danach kam Bond super an.

Die Köpfe hinter «Sing» Regie und Drehbuch: Garth Jennings

Produktion: Chris Meledandri, Janet Healy

Musik: Joby Talbot

Schnitt: Gregory Perler

Eine Welt voller singender Tiere tat sich am Donnerstagabend dem VOX-Publikum auf: Der Privatsender zeigte ab 20.15 Uhr die Illumination-Entertainment-Filmproduktion. Der Film mit den Stimmen von Daniel Hartwich, Alexandra Maria Lara, Klaas Heufer-Umlauf, Stefanie Kloß, Olli Schulz, Maximiliane Häcke, Patrick Baehr, Katharina Thalbach, Tilo Schmitz und vielen mehr erreichte 0,89 Millionen Umworbene, was tollen 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe entsprach.Alles in allem standen 1,60 Millionen Filmfans auf der Rechnung, das bedeutete solide 4,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Ab 22.15 Uhr legtean Zugkraft zu. 1,52 Millionen Actionfans reichten nunmehr für sehr starke 8,1 Prozent Marktanteil insgesamt.0,59 Millionen Umworbene brachten VOX und dem Agenten mit der Lizenz zum Töten wiederum sehr tolle 10,2 Prozent Marktanteil ein. RTL hingegen kam ab 20.15 Uhr mit zwei Folgenauf 1,40 und 1,66 Millionen Serienfans. In der Zielgruppe wurden maue 9,0 und mäßige 10,5 Prozent Marktanteil ermittelt.