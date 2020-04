Die Geschichte eines neuen Namens: MagentaTV zeigt zweite Staffel von «Meine geniale Freundin»

TV-News

Die achtteilige zweite Staffel von «Meine geniale Freundin» feiert schon Anfang Mai ihre Deutschlandpremiere.

Die 'Neapolitanische Saga' geht weiter: Der vierteilige Romanzyklus von Elena Ferrante wird seit 2018 unter der Regie von Saverio Costanzo als Fernsehserie adaptiert. In Deutschland hat sich der Telekom-Dienst MagentaTV die Rechte daran gesichert. Die Serie wird seit 2019 hierzulande unter dem Titelveröffentlicht, wobei die bald kommende zweite Staffel zudem den Untertitel «Die Geschichte eines neuen Namens» trägt.Die Deutschlandpremiere der acht neuen Folgen erfolgt am Donnerstag, den 7. Mai. Die Geschichte dreht sich weiterhin um Lila (Gaia Girace), ihre Beziehung zum Lebensmittelhändler Stefano Carracci (Giovanni Amura), Elena (Margherita Mazzucco) sowie ihre glänzende akademische Karriere, die ihr allerdings keine Erfüllung verschafft. Thematisch geht die neue Staffel auf die gesellschaftliche Stimmung in Italien während der 1960er-Jahre ein.Die erste Staffel nahm ihren Anfang noch in den 1950er-Jahren. Produziert wird die Serie von Fremantle International, Rai Fiction, TIMVISION und HBO Entertainment. Die Vorlage zur Serie erschien hierzulande im Suhrkamp-Verlag. Sandra Kegel schrieb über Ferrantes Werk in der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung': "Ferrante beherrscht eine elegante, schwerelose Sprache, dramaturgisch hat sie ihren Stoff jederzeit im Griff."