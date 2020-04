Was unter ging: Dann läuft «Alle Wege führen nach Ruhm» wieder im Fernsehen

TV-News

Der "Karrierepodcast für Berufsjugendliche" von Joko Winterscheidt und Paul Ripke meldet sich nach kurzer TV-Pause bei ProSieben zurück.

Am 31. März zeigte ProSieben erstmals den bereits seit Jahren bestehenden Podcast, in dem Moderator Joko Winterscheidt und Fotograf Paul Ripke über ihre Jobs, ihr Leben und sonstige Dinge quatschen. Während aber «Baywatch Berlin», der Podcast von Joko Winterscheidts langjährigem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf, bei ProSieben schon am 26. März erstmals als TV-Podcast ausgestrahlt wurde und seither zwei weitere neue TV-Ausgaben erhielt, wurde es im Fernsehen ruhig um «Alle Wege führen nach Ruhm».Der selbsternannte "Karrierepodcast für Berufsjugendliche" ging diesen Monat nämlich bisher bloß auf seinen schon länger etablierten Verbreitungswegen weiter, weshalb sich viele «AWFNR»-Fans fragen, ob ProSieben die TV-Ausstrahlung des Podcasts schon wieder aufgegeben hat. Doch dem ist nicht so: Nach ein paar Wochen TV-Pause quatschen Joko Winterscheidt und Paul Ripke am 21. April auch wieder auf ProSieben. «Alle Wege führen nach Ruhm» geht dann ab 23.20 Uhr an den Start – direkt im Anschluss an das «red. Spezial» rund um «The Masked Singer».Nach jetzigen Planungen bleibt «AWFNR» ab dann erst einmal wöchentlich im Programm, auch wenn sich die Sendedaten verschieben. In der Nacht vom 28. auf den 29. April ist die Ausstrahlung aufgrund des langen «The Masked Singer»-Finales erst ab 0.30 Uhr angedacht, am 5. Mai startet der TV-Podcast hingegen um 23.45 Uhr. Quotentechnisch werden sich die podcastenden Freunde ins Zeug legen müssen: Am 31. März sprangen nur dürftige 2,0 Prozent Marktanteil bei allen heraus sowie kaum bessere 4,6 Prozent in der Zielgruppe.