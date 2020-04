Primetime-Check

Wie lief es am Mittwochabend für das Filmdoppel bei Kabel Eins und wie hat eigentlich VOX abgeschnitten?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 54,9%

14-49: 56,6%

Das neustezur Corona-Lage erreichte ab 20.15 Uhr 6,77 Millionen Wissbegierige, das entsprach sehr starken 18,9 Prozent Sehbeteiligung. 1,89 Millionen Jüngere führten zudem zu sehr beeindruckenden 17,8 Prozent.folgte ab 20.45 Uhr mit 3,98 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Sehr gute 12,5 und tolle 8,7 Prozent Marktanteil waren drin. Dierundeten die Primetime mit guten 12,1 Prozent bei allen ab und tollen 8,8 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF erreichte zur besten Sendezeit mitindes 6,37 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das führte zu sehr tollen 18,6 und zu bärigen 11,3 Prozent Marktanteil. Dasschloss mit 19,4 und 14,3 Prozent an, einkam danach noch auf gute 13,8 Prozent und sehr starke 9,7 Prozent.bescherte Sat.1 sehr tolle 2,97 Millionen Neugierige insgesamt und sehr löbliche 15,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.schloss mit 1,38 Millionen Showfans und sehr guten 10,0 Prozent an. RTL hielt mitund 2,72 Millionen Fernsehenden dagegen. Die Zielgruppe schaute zu akzeptablen 11,8 Prozent rein.sorgte danach für 1,96 Millionen Interessenten insgesamt und sehr gute 13,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.RTLZWEI kam mitauf 1,32 Millionen Neugierige, eheauf 0,83 Millionen kam. Bei den Umworbenen standen sehr tolle 7,6 und gute 5,6 Prozent Marktanteil auf dem Zettel. Kabel Eins erreichte mit einem-Filmdoppel 1,16 und 0,86 Millionen Filmfans. Bei den Werberelevanten wurden mäßige 4,4 und gute 5,7 Prozent Marktanteil erreicht. VOX setzte wiederum auf zwei Folgen, was 1,12 und 1,10 Millionen Serienfans ansprach. Bei den Umworbenen wurden nur miese 2,9 und 2,4 Prozent eingefahren.schloss ab 22 Uhr mit 0,81 Millionen Serienfans und 2,7 Prozent in der Zielgruppe an.Bei ProSieben floppte ab 20.15 Uhrmit 0,81 Millionen Serienfans ab drei Jahren und miesen 4,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.enttäuschte danach mit 0,79 Millionen Fernsehenden und mit 5,3 Prozent in der Zielgruppe.holte danach sehr gute 0,98 Millionen und akzeptable 9,0 Prozent bei den Werberelevanten.