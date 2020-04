MTV und Comedy Central ordern Lockdown-Shows

US-Fernsehen

Die zwei Sender von ViacomCBS haben neue Formate in Auftrag gegeben.

Not macht erfinderisch und deshalb orderte MTV International die Show «Lockdown Laughs with Charlotte Crosby», in der der britische Reality-Star die besten Clips zum Thema Pandemie aus dem Internet hervor zaubert. Die Moderatorin wird vorerst durch sechs Folgen führen, die je 22 Minuten umfassen sollen. Ihre Show kommt aus der Wohnung ihrer Eltern, in der sie derzeit zurückgezogen lebt.Crosby ist bekannt durch ihre Auftritte in der MTV-Show «Geordie Shore» und durch den Gewinn der zwölften «Celebrity Big Brother»-Staffel in Großbritannien. Außerdem war sie bei den MTV-Sendungen «The Charlotte Show» und «Just Tattoo of Us» an Bord. Übrigens strahlt der Sender auch seit Kurzem «MTV Games Live with Charlotte Crosby» bei Facebook und YouTube aus. Die neue Show soll im Mai auf Sendung gehen und zeitgleich in vielen Ländern starten.Unterdessen bestellte Comedy Central International die Serie «Comedians in Quarantine», in der zehn Komiker das Leben während des weltweiten Lockdowns beschreiben. Die Bestellung der Comedy-Central-Show umfasst 30 Episoden. Bereits ab 18. April wird die Show auf Instagram, Facebook und Twitter verbreitet.