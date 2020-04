«Balls»: ProSieben startet Mutprobenshow im Fahrwasser von «Joko & Klaas gegen ProSieben»

TV-News

Im Herbst 2019 aufgezeichnet, ab Mai 2020 zu sehen: ProSieben fragt, was Menschen für Geld mit sich anstellen lassen.

Im Mai 2019 startete ProSieben im Anschluss an «Joko & Klaas gegen ProSieben» die Show «1:30» von und mit Teddy Teclebrhan. Das Comedyformat hatte es im späteren Verlauf seiner Showexistenz zwar etwas schwerer, dennoch startete die Sendung erfolgreich. Demnächst wird sich zeigen, ob der Münchener Sender diesen Trick wiederholen und im Anschluss an «Joko & Klaas gegen ProSieben» erneut eine neue Show mit erfreulichen Quoten platzieren kann. Denn auch diesen Mai dient die Wettkampf-Spielshow als Lead-in für eine bislang unerprobte Sendung.Laut 'Wunschliste' wird am 5. Mai 2020 gegen 22.55 Uhr die Mutprobenshowstarten. Die Sendung wird von Christian Düren moderiert und hat im ProSieben-Sendearchiv schon etwas länger auf ihren Einsatz gewartet: Die Aufzeichnung der einstündigen Folgen fand bereits im Herbst vergangenen Jahres statt.In jeder Ausgabe stellen sich 50 Mutige den Mutproben des Senders. Diese Mutproben beginnen zuweilen kurios, werden dann aber immer härter – insgesamt gibt es fünf Härtestufen. Wer bis einschließlich der fünften Stufe dabei bleibt, hat anschließend die Chance auf einen großen Preis. Die Show ist eine Produktion von RedSeven Entertainment und entstand zunächst noch unter dem Titel «Balls to Dare». Eine Beispiel-Challenge sieht etwa in Stufe eins vor, sich ein Kuhkostüm anzuziehen. Spätere Stufen umfassen das Piercen mit einer Kuhmarke oder die Aufgabe, seine Nase in einen Kuhfladen zu stecken.