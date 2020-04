«007: Feuerball» knüpft an stärkere Bonds an

Quotennews

Erneut durfte Nitro am Dienstag dank des britischen Geheimagentens jubeln.

In den vergangenen Wochen schoss «007» die Sehbeteiligungen des Spartensenders zwei Mal in Höhen über fünf Prozent. «Liebesgrüße aus Moskau» versammelte sogar schon über eineinhalb Millionen Zuschauer. Ganz so hoch hinaus wolltean diesem Abend dann aber doch nicht. Mit 1,41 Millionen Zuschauern und 4,2 Prozent Marktanteil fuhr Nitro trotzdem wieder ein prächtiges Gesamtergebnis ein. Denn auch die Zahlen bei den klassisch Umworbenen stimmten. So waren 360.000 junge Bond-Fans dabei und sorgten für sehr gute 3,5 Prozent Sehbeteiligung. Dank des Klassikers setzte sich Nitro mit 2,2 Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil an die Spitze aller Nischensender.Zuvor lief es am Vorabend bereits dank zwei Folgensehr gut. Ab 18.30 Uhr stieg der Marktanteil auf starke 2,2 Prozent bei den Werberelevanten und später auf 2,3 Prozent. Am späten Abend machtenach dem britischen Geheimagenten mit ebenfalls 2,3 Prozent bei den Jungen sehr gut weiter. Insgesamt blieben 0,56 Millionen Zuschauer für 2,8 Prozent Marktanteil dran, die gegen Mitternacht auch nochmal vonerreicht wurden.Die Konkurrenz von sixx musste sich dagegen erstmal finden. Zu Beginn der Primetime kamen alte Folgen vonmit mageren 0,5 und 0,4 Prozent noch nicht so gut an. Erst zu später Stunde wurden die Sehbeteiligungen bei den 14- bis 49-Jährigen besser.mauserte sich in Doppelfolge zu soliden 1,0 und 1,4 Prozent. Am Dienstagabend musste sixx damit aber deutlich hinter Nitro Platz nehmen.