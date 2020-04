Netflix sichert sich «Atomic Blonde 2»

Vermischtes

Die Fortsetzung des Spionage-Actioners «Atomic Blonde» befindet sich aktuell in einem frühen Entwicklungsstadium.

Filmfacts «Atomic Blonde» Regie: David Leitch

Produktion: Charlize Theron, Beth Kono, A. J. Dix, Kelly McCormick, Eric Gitter, Peter Schwerin

Drehbuch: Kurt Johnstad; basierend auf "The Coldest City" von Antony Johnston & Sam Hart

Darsteller: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Eddie Marsan. Toby Jones, Sofia Boutella

Musik: Tyler Bates

Kamera: Jonathan Sela

Schnitt: Elísabet Ronaldsdóttir

Laufzeit: 115 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von etwa 100 Millionen Dollar bei einem Budget von 30 Millionen steuerte das Charlize-Theron-Vehikel2017 geradewegs ins Niemandsland: Zu erfolglos, um prompt eine Fortsetzung durchzuwinken, nicht erfolglos genug, um sämtliche Hoffnungen auf einen zweiten Teil zu begraben. Regisseur David Leitch, der seither sowohl «Deadpool 2» ► als auch «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» ► inszenierte, deutete in der Vergangenheit jedoch an, dass sein Spionage-Actioner sehr wohl eine Fortsetzung erhalten könnte – dann aber als Streaming-Exklusivtitel.Im Interview mit 'Slashfilm' sagte der Regisseur und frühere Stuntman, dass ein (von ihm nicht spezifisch genannter) Streamingservice an «Atomic Blonde 2» interessiert sei. "Ich kenne nicht alle Details", meinte er damals. Und er führte fort: "Doch letztlich wird Kelly McCormack – meine Produktionspartnerin und Ehefrau – weiterhin beteiligt sein. So habe ich ja auch den ersten Gig bekommen. Also mal schauen …" Mittlerweile ist die Katze aber aus dem Sack: «Atomic Blonde 2» wird derzeit als Netflix-Film entwickelt.'DiscussingFilm' berichtete zuerst, dass sich «Atomic Blonde 2» in der frühen Entwicklungsphase befindet und als Netflix-Exklusivtitel angedacht ist. Mittlerweile wurde dieser Bericht von weiteren US-Branchendiensten bestätigt. Kelly McCormick ist tatsächlich wie beim ersten Teil als Produzentin angedacht, außerdem steht fest, dass Charlize Theron ebenfalls als Produzentin agiert und erneut in die Hauptrolle schlüpfen wird. Der Regieposten ist aktuell vakant, zudem steht noch nicht fest, wer das Drehbuch verantworten wird.