«Trolls: World Tour» zerschmettert VOD-Rekorde

Wirtschaft

Laut Studioangaben pulverisierte der Animationsfilm übers Osterwochenende den Rekord für den besten digitalen Filmstart.

Eigentlich sollteam vergangenen Wochenende seinen US-Kinostart feiern – doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieser abgesagt. Stattdessen veröffentlichte Universal Pictures die Fortsetzung zu seinem computeranimierten Musical «Trolls» ► am Osterwochenende in den USA als digitales Leihvideo zum Preis von 19,99 Dollar. Damit feierte das Studio einen riesigen Erfolg: Laut Studioangaben gelang «Trolls: World Tour» der beste Starttag und das beste Startwochenende eines Video-on-Demand-Bezahltitels in den USA. Allein am Starttag machte «Trolls: World Tour» laut Universal das Zehnfache des Umsatzes, den «Jurassic World: Das gefallene Königreich» (bislang Universals erfolgreichster VOD-Titel) an seinem digitalen Starttag generierte.«Trolls: World Tour» sicherte sich konsequenterweise am Wochenende die Chartspitze in den US-On-Demand-Charts von Amazon, Comcast, Apple, Vudu, Google/YouTube, DirecTV und FandangoNOW.In Deutschland wird «Trolls: World Tour» ab dem 23. April 2020 erhältlich sein. Inszeniert von Walt Dohrn, erzählt die Computeranimations-Musikkomödie davon, dass es für mehrere prägende Musikrichtungen ein eigenes, plüschiges Troll-Volk gibt. Eines Tages beginnen die Rock-Trolle, die anderen musikalischen Völker anzugreifen …