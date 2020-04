FOX will mehr von «9-1-1» und «9-1-1: Lone Star»

US-Fernsehen

Die von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear gestemmte Katastrophenserie «9-1-1» erhält eine vierte Staffel, der Texas-Ableger von «9-1-1» eine zweite.

Executive Producer Ryan Murphy

Brad Falchuk

Tim Minear

Alexis Martin Woodall

Bradley Buecker

Angela Bassett

Peter Krause

Das US-Network FOX zieht ein sehr zufriedenes Zwischenfazit: Laut Senderangaben holtim Mittel eine Reichweite von 16 Millionen Menschen, der in Texas spielende Ablegerschneidet mit durchschnittlichen 12,3 Millionen Serienfans ebenfalls stattlich ab. Da überrascht es nicht, dass die von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear grünes Licht für weitere Notruf-Abenteuer erhalten: Wie 'Variety' berichtet, bestellte FOX nun neue Staffeln beider Serien.«9-1-1» wurde somit für eine vierte Runde bestätigt. «9-1-1: Lone Star» derweil darf sich nun über eine offiziell bestätigte, zweite Staffel freuen. Michael Thorn, Entertainment-Präsident bei Fox Entertainment, kommentiert die Bestellung neuer Staffeln: "Von Erdbeben und Tsunamis in Los Angeles bis hin zu Tornados in der Größe von Texas und bockigen Wildpferden: Beide Serien liefern Woche für Woche unglaubliches Spektakel und starke Figuren mit großem Identifikationspotential."Er führt fort: "Wir freuen uns enorm, noch viele weitere aufregende Rettungsaktionen in diesen beiden Serien zu sehen, die die wundervollen Rettungskräfte feiern – hier in unserem Land und in aller Welt." Beide Formate werden von 20th Century Fox, Ryan Murphy Television und Brad Falchuck Teley-Vision produziert.