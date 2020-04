Das große Verschieben: «Der letzte Wille» und «Privatkonzert» werden vertagt

TV-News

Planänderungen in den Dritten: Sowohl im MDR als auch beim SWR werden längst angekündigte Erstausstrahlungen verschoben.

Der Mai im MDR wird musikalisch – aber nicht so wie gedacht: Der Mitteldeutsche Rundfunk wird entgegen bisheriger Planungen doch nicht Anfang Mai die nunmehr dritte Staffel der Musikshowüber den Äther schicken. Die neuen Folgen der von Stephanie Stumph und Wigald Boning moderierten Musiksendung sollte ursprünglich ab dem 9. Mai gezeigt werden. Doch der MDR hebt sich die vor der Corona-Pandemie produzierten Konzerte im kleinen Rahmen offenbar lieber für einen späteren Zeitpunkt auf.Stattdessen bleibt beim MDR bis in den Sommer hinein immer samstagabends die kürzlich gestartete Reihe an Konzertmitschnitten im Programm. Unter anderem stehen Konzerte der Kelly Family, von Johannes Oerding, Clueso, Pur, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer auf dem Plan. Laut 'Wunschliste' vertagt sich der Start der neuen «Privatkonzert»-Folgen auf den 12. September.Auch im SWR wird umgeplant. Die Altersheim-Comedyserie, die ursprünglich am 20. 21. und 22. Mai stets ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen laufen sollte, wird laut 'Wunschliste' auf unbestimmte Zeit verschoben. Autorin und Regisseurin Ulrike Grote versammelte für das Format zahlreiche alte Bekannte aus ihrer Serie «Die Kirche bleibt im Dorf» vor der Kamera.