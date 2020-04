«Die Reimanns»: Gedrosseltes Interesse an Ostermontag

Quotennews

Vor der «Reimanns»-Primetime setzte RTLZWEI mit durchwachsenem Erfolg auf die «Eis am Stiel»-Reihe.

Auszug aus Konny Reimanns TV-Biografie «Extra – Das RTL-Magazin» (RTL)

«Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» (VOX)

«Die Pool Champions – Promis unter Wasser» (RTL)

«Der große RTL II-Promi-Kegelabend» (RTLZWEI)

«Der große RTL II Promi-Curling-Abend» (RTLZWEI)

seit 2013: «Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben» (RTLZWEI)

Die Primetime bei RTLZWEI wurde an Ostermontag ganz regulär mit der Dokusoapbestückt – doch im Vergleich zu den Vorwochen fiel dieses Mal das Interesse des TV-Publikums ernüchternd aus. Ab 20.15 Uhr kamen nur 1,17 Millionen Neugierige zusammen, während in den drei vorhergegangenen Wochen stets die 1,30-Millionen-Interessenten-Marke überboten wurde. Die Sehbeteiligung sank von 3,8 bis 4,0 Prozent in den zurückliegenden drei Wochen auf nunmehr gute 3,1 Prozent.Beim umworbenen Publikum stürzte «Die Reimanns» noch harscher ab: 0,44 Millionen Werberelevante glichen am Ostermontag zur besten Sendezeit bloß mauen 4,0 Prozent – eine Woche zuvor standen noch 6,3 Prozent auf der Rechnung, sieben Tage davor wurden sogar 7,0 Prozent Marktanteil ermittelt.schloss am Ostermontag ab 21.15 Uhr mit 2,5 Prozent bei allen und mageren 3,0 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten an.Einen großen Teil des Feiertagsprogramms bestückte RTLZWEI mit den ersten vier Filmen der-Saga. 0,51 bis 0,60 Millionen Filmnostalgiker ließen sich von 13.25 bis 20.15 Uhr an die Mattscheiben locken. Die Marktanteile schwankten zwischen guten 3,2 Prozent (Teil I und II) und mageren 2,0 Prozent (Teil IV) insgesamt. Bei den Umworbenen wurden passable 4,8, 5,1, mäßige 4,1 und ernüchternde 3,2 Prozent Marktanteil ermittelt.