Ohne Schirm und Melone, aber mit umso mehr Charme ermitteln sich ein Deutscher und eine Britin im neuen ZDFneo-Import durch Malle. Klingt schräg, steht aber dazu.

Cast & Crew Vor der Kamera:

Elen Rhys als Miranda Blake

Julian Looman als Max Winter

María Fernández Ache als Inés Villegas

Nacho Aldeguer als Frederico Ramis



Hinter der Kamera:

Produktion: Cosmopolitan Pictures und Clerkenwell Films

Drehbuch: Dan Senfton, Dan Muirden, Alex McBride, Rachel New und Sarah-Louise Hawkins

Regie: Bryn Higgins, Charlie Palmer, Gordon Anderson und Rob Evans

Kamera: Jan Jonaeus, Kieran McGugigian und Soren Bay

Ausführende Produzenten: Ben Donald, Dan Senfton und Murray Ferguson

© ZDF/Giacomo Neri Miranda (Elen Rhys) und ihr Kollege Max (Julian Looman) sind sich in der strahlenden Sonne Mallorcas mal wieder uneins.

Das Blöde an all diesen schwarzhumorigen britischen Krimis ist, dass sie immer im Nieselregen spielen. Oder im dichtesten Nebel. Jedenfalls bei Wetter, bei dem man nicht ohne zentimeterdicke Neoprenjacken das Haus verlassen würde, und ein zehnminütiger Blick aus dem Fenster reicht, um in eine mittelschwere Depression zu verfallen.Man muss sich also gehörig verrenken, wenn man auch in sonnigeren Gefilden mit englischer Leichtfüßigkeit davon erzählen will, wie Leichen den Weg von charmant-misanthropischen Kommissaren pflastern. Die zehnteilige erste Staffel der «Mallorca Files» der BBC schickt dafür Detective Miranda Blake (Elen Rhys) auf die Balearen, um einen Kronzeugen nach London zu eskortieren. Der wird aber leider erschossen, und Miranda will in einem kleinen Urlaub den Täter finden. Dazu stellen ihr die spanischen Kollegen den deutschen Max Winter (Julian Looman) zur Seite, der ursprünglich aus München stammt, aber schon seit drei Jahren auf der Insel lebt, in seinem Cabrio mit beängstigender Geschwindigkeit durch die engen mallorquinischen Gassen rödelt und den Kollegen vor Ort mit einem nicht auszuradierenden Lächeln zur Hand geht.Will man bei dieser etwas hanebüchenen Prämisse nicht direkt „Bullshit!“ rufen, sondern über all die Logiklöcher mit angelsächsischer Gelassenheit hinwegsehen, erwartet uns eine etwas bizarre, manchmal ziemlich verquere und auf eine altmodische Art doch irgendwie charmante, sehr britische Krimi-Serie, die zwischen ihren standardisierten Krimi-Plots und deren humoristischer Brechung eine angenehme Balance findet. Natürlich muss man dabei damit leben, dass sich Max aus München beim großen Finale der ersten Folge mit den Fingerspitzen an Felsenklippen festhält, dass seine Kollegin Miranda Verfolgungsjagden mit dem Golfwägelchen lostritt und auf der Trauerfeier bald die nächste Leiche mit einem Messer im Bauch im Pool treibt. Doch der trockene britische Humor und das typisch angelsächsische Understatement lassen einen über die Formelhaftigkeit der Drehbücher und die abgestandenen Motive mit weitaus größerem guten Willen hinwegsehen als bei den bierernsten, ungekonnten Urlaubskrimis aus deutscher Produktion.