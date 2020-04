Free-TV-Premieren bei RTL und ProSieben begeistern

Quotennews

Sowohl «Jumanji» als auch «Deadpool 2» lockten ein großes Publikum an.

Mit Free-TV-Premieren versuchten am Ostersonntag sowohl RTL und ProSieben zu überzeugen. RTL zeigte zur Primetimemit Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart. 3,57 Millionen Zuschauer schauten den Abenteuerfilm an, der eine modernisierte Fortsetzung des ursprünglichen Films aus dem Jahr 1995 ist. Somit waren dem Sender gute 10,2 Prozent Marktanteil sicher. Auch 1,59 Millionen der Werberelevanten begeisterten sich für das Programm und erzielten so eine starke Sehbeteiligung von 15,7 Prozent.führte den Filmeabend bei RTL fort und lockte noch 2,12 Millionen Zuschauer. Der Abenteuerfilm kam weiterhin auf einen Marktanteil von 10,0 Prozent. Bei den Jüngeren sank die Quote leicht auf weiterhin hohe 14,9 Prozent, so dass noch 1,04 Millionen Filmfans zuschauten.Noch besser lief es für das Programm bei ProSieben . Hier war der Superheldenfilm «Deadpool 2» ► zu sehen, der 2,54 Millionen Interessierte lockte. Dadurch verbuchte man eine Quote von ausgezeichneten 7,2 Prozent. In der Zielgruppe schauten sich 1,66 Millionen der 14- bis 49-Jährigen den zweiten Teil der Comic-Verfilmung an und fuhren somit einen herausragenden Marktanteil von 16,4 Prozent ein.Ab 22.25 Uhr ging es weiter mit dem Actionfilm. Hierbei sank die Reichweite auf 2,11 Millionen Menschen, es wurde jedoch eine exzellente Sehbeteiligung von 9,7 Prozent ermittelt. 1,09 Millionen Fernsehzuschauer sowie starke 15,2 Prozent Marktanteil waren für ProSieben in der Zielgruppe drin.