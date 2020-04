«Bitte melde dich»: Spezial-Ausgabe findet kaum Anklang

Quotennews

Mit einer Sondersendung der Doku-Soap rund um die derzeitige Corona-Situation wollte Sat.1 am Samstagvorabend punkten, der Plan ging jedoch nach hinten los.

Sat.1 hat am Samstag eine Spezial-Ausgabe seiner Doku-Soapins Programm gehievt, darin spricht sie mit Menschen über deren derzeitige Situation in der Krise. Interessiert hat das ab 18 Uhr aber nur 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige, was in einem enttäuschenden Marktanteil von 7,4 Prozent mündete. Auf dem regulären Sendeplatz am Sonntagvorabend hat das Format in der jüngeren Vergangenheit meist zweistellige Marktanteile eingefahren, das war diesmal nicht drin. Kleiner Trost: Insgesamt haben 1,08 Millionen Menschen zugesehen, was 5,6 Prozent Marktanteil entsprach – zumindest bei den Älteren lag die Sendung also im Soll.Erst dieknackten die Zehn-Prozent-Marke, mit 11,6 Prozent wurde sogar das beste Ergebnis seit Mitte März erzielt. Mitsackte die Quote um 20.15 Uhr trotzdem auf 9,6 Prozent, womit man bei Sat.1 dennoch zufrieden sein kann. Insgesamt 1,39 Millionen Menschen sahen den Fantasystreifen.verzeichnete danach noch solide 8,5 Prozent.ProSieben bewegte sich mit seinem Superhelden-Abend im zweistelligen Bereich:brachte es zunächst auf 10,4 Prozent, 1,72 Millionen Zuschauer waren hierfür zu haben.steigerte sich im Anschluss auf 14,7 Prozent, die Gesamt-Zuschauerzahl ging jedoch auf 1,29 Millionen zurück.Zurück zum Vorabend: Da lief nämlich auch bei VOX was Neues.lockte zum Auftakt 1,22 Millionen Zuschauer an, ordentliche 8,1 Prozent Marktanteil waren in der Zielgruppe möglich. «Die Pferdeprofis» waren vor einer Woche mit rund zehn Prozent zwar noch wesentlich erfolgreicher, in den Wochen davor schwankten die Ergebnisse des Tier-Formats aber mitunter stark und lagen auch hier öfter im Bereich von acht und neun Prozent.hat im Vorprogramm übrigens deutlich weniger als eine Million Zuschauer angesprochen, bei 0,87 Millionen lag die Sehbeteiligung. Bei den Umworbenen wurden 7,7 Prozent Marktanteil ausgewiesen.