Tagessieg: «Magnum, P.I.» kehrt mit starken Werten zurück

US-Quoten

Mit über sieben Millionen Zuschauern schnappte sich die «Magnum»-Neuauflage bei CBS den Sieg beim älteren Publikum.

«Hawaii Five-0» ist seit letzter Woche Geschichte, ab sofort übernimmtden 21-Uhr-Sendeplatz am Freitagabend – dort wird dann die zweite Staffel fortgesetzt. 7,21 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren verfolgten die Rückkehr, damit wurde die CBS-Serie Tagessieger beim Gesamtpublikum. Auch schon vor der Pause lag die Reichweite Ende Januar bei etwas über sieben Millionen. Das Zielgruppen-Rating blieb angesichts von 0,7 Prozent ebenfalls stabil.hat davor 6,37 Millionen Zuseher unterhalten, damit gingen binnen Wochenfrist rund 750.000 Zuschauer verloren. Das Rating bei den 18- bis 49-Jährigen betrug 0,7 Prozent (-0,1). Vongab es um 22 Uhr nur eine Wiederholung zu sehen, das Rating ging dementsprechend auf 0,4 Prozent zurück.Bei NBC hatleicht dazugewonnen, das Rating beim jungen Publikum stieg binnen einer Woche von 0,6 auf 0,7 Prozent. 4,83 Millionen Menschen sahen zu. Ein Rerun kam danach nicht über 0,5 Prozent hinaus, die Sehbeteiligung sackte auf 3,28 Millionen.besserte sich dann wieder auf 0,6 Prozent sowie 3,44 Millionen Zuseher.hat bei The CW 0,73 Millionen Zuschauer erreicht und damit so viele wie seit November 2019 nicht mehr, vor einer Woche ist die Zuschauerzahl noch um rund 200.000 geringer ausgefallen. Das Rating verdoppelte sich auf 0,2 Prozent.dagegen blieb weiterhin bei nur 0,1 Prozent hängen, die Reichweite krachte auf 0,38 Millionen.