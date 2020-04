«Let's Dance»-Special enttäuscht bei RTL, «Die Reimanns» überzeugen bei RTLZWEI

Quotennews

Während RTL sowohl tagsüber als auch abends einen schwachen Karfreitag erlebte, durfte RTLZWEI über weite Strecken hinweg zufrieden sein.

Quotenverlauf: «Let' Dance» 2020 F1: 4,57 Mio. (16,3% / 26,5%)*

F2: 4,61 Mio. (18,4% / 24,8%)

F3: 4,51 Mio. (17,8% / 23,1%)

F4: 4,51 Mio. (16,9% / 22,4%)

F5: 4,91 Mio. (16,5% / 21,8%)

F6: 4,68 Mio. (14,4% / 19,2%)

F7: 4,91 Mio. (15,3% / 21,2%) *

Starke Quoten für RTLplus Wie RTL am Samstag mitteilte, erreichte der kleine Ableger RTLplus am Karfreitag mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen einen neuen Bestwert für einen Freitag. Verantwortlich soll dafür vor allem das Programm mit der Musik der 80er-Jahre und Dieter Bohlen gewesen sein, das sehr gut angekommen sei.

An Karfreitag unterbrach RTL die laufende-Staffel und zeigte stattdessen ein Special mit den schönsten Momenten der Juroren. Ab 20.15 Uhr schalteten für dieses Best-of aber lediglich 2,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und bescherten dem Kölner Sender damit durchwachsene 8,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Kaum besser lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, bei denen Let’s Dance angesichts von 9,7 Prozent nicht einmal ein zweistelliges Ergebnis erreichte. Damit lag der Kölner Privatsender hinter ProSieben und Sat.1 abgeschlagen auf Platz drei im Primetime-Ranking. Eine Doppelfolge vonbestätigte ab 23.30 Uhr die schwache Form und kam nicht über 8,8 Prozent und 7,9 Prozent in der Zielgruppe hinaus.Hinzu kommt, dass RTL auch tagsüber kaum quotentechnische Lichtblicke im Programm hatte. So bliebab 14.45 Uhr bei schwachen 9,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hängen, bevornoch auf 9,1 Prozent verlor. Über dem Senderschnitt bewegte sich an Karfreitag nur, das zur gewohnten Zeit um 18.45 Uhr 3,21 Millionen Zuschauer informierte. Mit 14,2 Prozent und 17,3 Prozent waren die Nachrichten in beiden relevanten Altersgruppen sehr gefragt.hielt sich ab 19.05 Uhr immerhin noch bei soliden 11,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und gut zwei Millionen Zuschauern ab drei Jahren.Während RTL mit seinen Quoten am Karfreitag trotzdem nicht wirklich zufrieden sein kann, fuhr RTLZWEI mit einer Marathon-Programmierung vonüber weite Strecken hinweg ziemlich gut. Ab dem frühen Morgen zeigte der Sender insgesamt 13 Folgen seiner Eigenproduktion und brachte es damit am Mittag gegen 12 Uhr auf bis zu 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine weitere Ausstrahlung brachte es eine Stunde später noch auf 6,3 Prozent, zwei Stunden zuvor hatte es zu vergleichbar guten 6,6 Prozent gereicht.Weit über dem Senderschnitt bewegten sich «Die Reimanns» auch beim Gesamtpublikum, bei dem gegen 17 Uhr mit 0,75 Millionen Zuschauer die höchste Reichweite ermittelt wurde. Zu diesem Zeitpunkt lag auch die Quote bei guten fünf Prozent. «Ben Hur» ► konnte in der Primetime von RTLZWEI mit diesen Werten nicht mithalte und fiel auf schwache 3,1 Prozent der Jüngeren bei 1,04 Millionen Zuschauern zurück., das um 22.35 Uhr auf Sendung ging, wusste den Senderschnitt mit 6,7 Prozent der Jüngeren aber schon wieder zu überspringen. Letztendlich schloss RTLZWEI den Karfreitag mit Tagesmarktanteilen von guten 3,8 Prozent bei allen und ordentlichen fünf Prozent beim jungen Publikum ab.