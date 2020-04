Quotenknüller bei Sat.1: Jeder vierte Jüngere schaut «Fack ju Göhte 3»

Quotennews

So liefen die Premieren der ersten beiden Teile bei ProSieben «Fack ju Göhte» am 9. Okt. 2016: 6,32 Mio. (18,2% / 31,3%)

«Fack ju Göhte 2» am 1. April 2018: 3,69 Mio. (11,5% / 22,6%)

Die Free-TV-Premieren der Teile eins und zwei vonbescherten ProSieben in den vergangenen Jahren herausragende Quoten. Entsprechend groß dürften im Vorfeld die Erwartungen von Sat.1 gewesen sein, das den dritten und letzten Teil der beliebten deutschen Filmreihe an Karfreitag erstausstrahlte. Und tatsächlich: Mit 4,57 Millionen Zuschauern ab drei Jahren entpuppte sich Sat.1 am Feiertag als erfolgreichster Privatsender in der Primetime - «Fack ju Göhte 3» ► sei Dank. Genau genommen schob man sich sogar vor bis auf Platz zwei, nur der ZDF-Krimi «Der Alte» erreichte in der Zwischenzeit mehr Zuschauer.Für den haushohen Tagessieg reichte es unterdessen bei den 14- bis 49-Jährigen, aus deren Reihen 2,68 Millionen Jüngere einschalteten und so zu herausragenden 25,6 Prozent führten. Damit lief die Free-TV-Premiere des dritten Teils von «Fack ju Göhte» in jeder Hinsicht erfolgreicher als die des zweiten. Zugleich blieb man aber weit hinter den über sechs Millionen Fans zurück, die 2016 noch für den ersten Film möglich waren.Obwohl Sat.1 in der Primetime alles überstrahlte, muss sich auch ProSieben nicht verstecken. Genau genommen war ProSieben neben Sat.1 sogar der einzige Sender, der in der Primetime an Karfreitag zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum erreichte. So sicherte sich der Filmzur besten Sendezeit 2,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das wiederum resultierte in überdurchschnittliche Marktanteile von 6,4 Prozent bei allen und 12,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.holte nach 22.50 Uhr weiterhin gute 7,2 Prozent insgesamt und 12,3 Prozent in der Zielgruppe, 1,21 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein.Angesichts der erfolgreichen Primetime ist es nicht verwunderlich, dass ProSieben und Sat.1 auch in der Endabrechnung weit vor der Konkurrenz landeten. Während sich Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil von 12,3 Prozent locker an die Spitze setzte, holte ProSieben mit 9,4 Prozent immerhin noch den Silberrang. RTL folgte mit 8,8 Prozent erst auf dem dritten Platz.