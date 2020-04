«Liselotte» und «Athena»: Zwei neue Serien im KiKA

TV-News

Ende Mai startet im öffentlich-rechtlichen Kinderkanal eine animierte Adaption der «Liselotte»-Bücher.

Hinter den Kulissen von «Liselotte» Regie: Dieter Riepenhausen, Cherifa Bakhti

Buch: Lisa Clodt

Produktion: WunderWerk Hamburg und Co Partner: Fabrique d'Images, Luxemburg in Koproduktion mit dem ZDF

Redaktion: Carmen Daut, Marcus Horn

Alexander Steffensmeiers-Bücher wurden bereits in 21 Sprachen übersetzt – und sie haben den Sprung ins Fernsehen geschafft: Ab dem 31. Mai 2020 zeigt der KiKA eine Animationsserie auf Basis der beliebten Bücher. Die Serie umfasst 52 Episoden zu jeweils sieben Minuten. Die Ausstrahlung wird täglich um 18.40 Uhr im KiKA stattfinden.In der Serie geht es um die Postkuh Lieselotte. Sie ist abenteuerlustig und begibt sich auf Schatzsuche, spielt verstecken oder lauert anderen auf, um sie zu erschrecken. Dennoch: Lieselotte ist eigentlich ganz friedlich.Eine weitere, neue KiKA-Serie hat noch keinen konkreten Starttermin. Die Ausstrahlung ist aber ab Juni 2020 geplant. Das Format istbetitelt und ist eine 26-teilige Realserie. «Athena» begleitet eine junge Frau auf ihrem Weg zur Modedesignerin, der sie an Londons erfolgreichste Kunst- und Designschule führt. Die britische Realserie wurde unter anderem für die "Broadcast Digital Awards 2019: best digital children's content" und "BAFTA Children's Awards 2019: Best Drama" nominiert.