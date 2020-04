Noch mehr Workout: Sky Sport startet Fitness-Offensive

TV-News

Neben dem gestarteten «SkyGym» sind auf der Sky-Plattform nun Fußballlehrvideos und weitere Workouts verfügbar.

Seit dieser Woche zeigt Sky in seinem Programm zwei Mal am Tag Fitness-Workouts mit Moderatorin Nele Schenker. Neben diesemhat Sky seine SkyQ-Plattform noch um weitere Inhalte angereichert. So kehren die früher schon mal verfügbar gewesenen Cyberobics-Kurse zurück. Sky habe seine Kooperation mit der Firma erneuert und verlängert, heißt es. Cyberobics bietet Sporttreibenden effektive und „mitreißende Workouts für jedes Trainingsziel“ und Fitnesslevel. In den Kategorien Performance, Body Toning, Wellness und Dance geben Top-Trainer Anweisungen und motivieren zu neuen Höchstleistungen. Die Workouts finden dabei an traumhaften Locations wie der Küste Hawaiis oder dem Strand von Santa Monica statt. Damit können sich alle Trainierende weltweit unter dem Motto #ITrainAtHome für den Moment eine Auszeit von der Realität nehmen und ihr Training zum Erlebnis machen.SkyQ bietet zunächst 20 ausgewählte Workouts an. Auch auf SkyQ und der Sky Sport-Webseite sollen diese angeboten werden. Auf Sky Sport 2 sollen die Workouts ebenfalls ausgestrahlt werden. Für alle Hobbykicker bietet Sky obendrein bald Fußballlehrvideos an.Jede der 15 Minuten langen-Episoden besteht aus einem Aufwärmprogramm, technischen Übungen und Fitnessübungen. Sämtliche Videos werden in Kürze für Sky-Abonnenten on Demand auf Sky Q abrufbar sein. Die Folgen entstanden in Zusammenarbeit mit der Münchner Fußballschule.