«SOKO Wismar» top, «Überläufer»-Auftakt solide

Quotennews

Daneben war das «ARD extra» zur Corona-Lage wieder etwas gefragter als an den vorherigen Tagen.

Die höchste Reichweite am Mittwochabend strich das ZDF mit einer Primetime-Ausgabe vonein. Insgesamt 7,02 Millionen Krimi-Fans ließen sich den neuesten Fall aus der Serie nicht entgehen. Überragende 20,9 Prozent Gesamtmarktanteil standen für das ZDF zu Buche. Beim jungen Publikum fielen die Zahlen dagegen nur durchschnittlich aus. Hier schalteten 0,54 Millionen Interessierte für 5,7 Prozent Sehbeteiligung ein. Im Anschluss ging es für das ZDF durchweg erfolgreich bei Jung und Alt weiter.undholten allesamt 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und hatten mit Reichweiten von 5,59, 3,62 und 2,37 Millionen auch beim Gesamtpublikum großen Erfolg.sicherte sich zu später Stunde sogar 1,21 Prozent bei den Jungen und lief insgesamt mit 18,5 Prozent überragend.Das Erste startete die Primetime mit einem weiteren. Das zusätzliche News-Update war nach schwindendem Interesse an den Vortagen wieder etwas gefragter. Im Vergleich zu Dienstag verbessert man sich von 5,62 auf 6,05 Millionen Zuschauer. Die Sehbeteiligung stieg um 1,9 Prozentpunkte auf 18,4 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen war man mit 12,4 Prozent ebenfalls relevant.Danach startete der neue Zweiteiler. Folge eins kam auf gute 13,9 Prozent mit 4,68 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Beim jungen Publikum schlug sich das Kriegsdrama mit 7,5 Prozent und 0,72 Millionen Zusehern solide. Ab 21.55 Uhr tat sichmit insgesamt 2,53 Millionen Zusehern und 8,7 Prozent etwas schwerer.blieb zu später Stunde mit 5,9 Prozent blass.