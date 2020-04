Laut Disney: Disney+ zählt 50 Millionen Abonnenten

US-Fernsehen

Der Mickey-Maus-Konzern veröffentlichte erste Zahlen zum Streaming-Angebot.

Der Unterhaltungskonzern Disney hat sich erneut mit aktuellen Zahlen zum Disney+-Angebot gemeldet. Bereits am 3. Februar 2020 teilte das Unternehmen mit, dass man auf 28,6 Millionen Disney+-Abonnenten kommt, das sei ein Plus von über 21 Millionen Kunden in zwei Monaten. Nachdem das Angebot vor wenigen Wochen in vielen Ländern Europas startete, legte der Dienst ordentlich zu.Auch in Indien ist Disney+ äußerst beliebt, denn acht Millionen der aktuell rund 50 Millionen weltweiten Kunden entfallen auf das Land. Mit 50 Millionen Abonnenten liegt das Unternehmen sehr weit vor den eigenen Prognosen. Vor einem Jahr stellte das Unternehmen den Fahrplan vor und glaubte, dass man 60 bis 90 Millionen Abos erst am Ende des Geschäftsjahres 2024 erreicht. Dieses Ziel könnte nun vier Jahre früher erreicht werden.In diesem Jahr soll Disney+ seine Expansion in ganz Westeuropa plus in Lateinamerika und Japan fortsetzen. „Wir sind wirklich dankbar, dass Disney+ bei Millionen Menschen auf der ganzen Welt Anklang findet, und glauben, dass dies ein gutes Vorzeichen für unsere weitere Expansion ist“, teilte Direct-To-Consumer- & International-Chef Kevin Mayer mit. „Großartiges Storytelling inspiriert und beflügelt, und wir sind in der glücklichen Lage, eine breite Palette großartiger Unterhaltung zu liefern, die in Freude und Optimismus über Disney+ wurzelt.“