«Space Force»: Greg Daniels startet bei Netflix

US-Fernsehen

In der neuen Comedy des Streamingdienstes, in der auch Lisa Kudrow mitwirkt, geht es um einen Vier-Sterne-General.

Netflix startet noch im Mai eine neue und hochkarätig besetzte Comedy: Greg Daniels und Steve Carells sind inzu sehen. Lisa Kudrow hat eine wiederkehrende Rolle, sie kennen die Zuschauer unter anderem aus «Girl on the Train» Im Mittelpunkt steht Mark R. Naird (Carell), ein Vier-Sterne-General und dekorierter Pilot, der davon träumt, die Air Force zu leiten, aber stattdessen angezapft wird, den neu gegründeten sechsten Zweig der US-Streitkräfte zu leiten: die Space Force mit dem Titel Space Force.Kudrow spielt Maggie Naird, Marks Ehefrau, die als eine Frau beschrieben wird, die "zwei Jahrzehnte lang Teile ihrer selbst für die Karriere ihres Mannes sublimiert hat". Nun, da er eine neue Herausforderung hat, wird auch sie sich in neue Richtungen entwickeln.