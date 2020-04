Ende Mai: Das ZDF packt neues von «Schwartz & Schwartz» und dem guten Bullen aus

TV-News

Bei der Fortsetzung von «Der gute Bulle» führte wieder Lars Becker Regie.

Das ZDF wird kurz vor der Sommerpause, die vermutlich im Juni beginnt, noch einmal neue Krimiware auspacken. So hat der Mainzer Sender angekündigt, am letzten Mai-Montag, also dem 25., die Fortsetzung des Krimiszu zeigen. Fall eins der Reihe lief schon 2017, war damals mit 6,2 Millionen Zuschauern (19,7% insgesamt) unglaublich gefragt. 2019 nun hat Lars Becker als Autor und Regisseur eine weitere Geschichte geformt. Armin Rohde und Edin Hasanovic spielen wieder tragende Rollen in dem 20.15-Uhr-Krimi, der diesmal den Episodentitel „Friss oder stirb“ trägt.Berlin wird mit Drogen überschwemmt. Alles ist zu haben, überall, zu jeder Zeit. Bei der Polizei hat man keine Ahnung, wie man das eindämmen kann. Vielleicht will man das auch gar nicht. Vielleicht will man den Markt nur kontrollieren und mit den Kollateralschäden leben. 150 Drogentote im Jahr, Tendenz steigend. Ein stilles Agreement. Wasser sucht seinen Weg, und wenn der Nachbar kokst oder eine Tüte raucht – so what, wir sind alle keine Moralapostel, wir sind tolerant…Zwei Tage zuvor, also am 23. Mai, zeigt das ZDF am Samstagabend zudem einen weiteren Fall aus der Reihe. „Wo der Tod wohnt“ kommt von Autor und Regisseur Alexander Adolph, Eva Wehrum arbeitete ebenfalls am Buch. Eine Nachbarin wird ermordet – und kurz darauf ein psychisch auffälliger Mann aus der Siedlung verhaftet. Seine Tochter engagiert die Schwartz-Brüder, um seine Unschuld zu beweisen. Die Brüder werden von Golo Euler und Devid Striesow gespielt. Bisher liefen zwei Filme aus der ZDF-Krimireihe - und holten 2018 5,86 und 2019 5,77 Millionen Zuschauer.