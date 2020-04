«Richter und Sindera» baut sogar noch ab

US-Fernsehen

Das im Anschluss ausgestrahlte Format «Grünberg und Kuhnt» legte zu – mit 3,8 Prozent bei den Werberelevanten als Startwert ist das aber auch nicht sonderlich schwer.

Der neue Vorabend von Sat.1 ist wirklich kein Zuschauermagnet. Nachdem man zuletzt «Endlich Feierabend!» und eine tägliche Corona-Luke-Show etablieren wollten, ging nun auch der Start der neuen Ermittler-Shows völlig daneben.startete am Montag mit 0,75 Millionen Zuschauer, wovon 0,28 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Am zweiten Tag sahen zwar 0,78 Millionen Menschen zu, allerdings gehörten nur noch 0,19 Millionen zu den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern. Das Ergebnis in der Zielgruppe verschlechterte sich von 6,1 auf 4,5 Prozent.Etwas besser schlug sich, das um 18.30 Uhr läuft. Während am Montag 0,67 Millionen mit von der Partie waren, wurden nun 0,78 Millionen Zuschauer gemessen. Bei den Umworbenen stieg die Reichweite von 0,20 auf 0,22 Millionen, die Quote legte um 3,8 auf 4,3 Prozent zu. Jedoch sind die Werte selbst für Sat.1-Verhältnisse eine völlige Katastrophe und zeigen einmal mehr, dass die Sat.1-Führungsetage kein Gespür für ihre Zuschauer hat.Mit, das um 18.55 Uhr auf Sendung ging, wurde die Misere leicht besser. 0,91 Millionen Zuschauer schalteten die Produktion von Endemol Shine Germany ein, in der Zielgruppe wurden 0,38 Millionen Zuschauer erreicht. Mit 5,7 Prozent Marktanteil wurde das beste Ergebnis seit vergangenem Mittwoch eingefahren, Grund zum Feiern hat man mit diesen Werten allerdings nicht.