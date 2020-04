Fast eineinhalb Millionen Zuschauer für Nitro dank «007»

Quotennews

Der britische Agent mit der Lizenz zum Töten versammelte ein stattliches Publikum auf dem Spartensender. «Goldfinger» war sowohl bei Jung als auch bei Alt ein voller Erfolg.

Seit Ende März hat RTL-Ableger Nitro wieder regelmäßig «Bond»-Filme in der Primetime zu bitten. Was schon im vergangenen Jahr zur selben Zeit gezogen hat, ist auch 2020 wieder ein großer Erfolg. Der MI6-Agent weiß zahlreiche Fans hinter sich, die am Dienstag alle zu Nitro gelockt wurden. So versammelten sich ab 20.15 Uhr 1,39 Millionen Zuschauer fürvor den TV-Geräten. Zur besten Sendezeit waren ausgezeichnete 4,2 Prozent Gesamtmarktanteil drin. Dank 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen war der dritte Teil der Reihe mit 5,4 Prozent auch in der klassischen Zielgruppe ein großer Hit.Im Vergleich zum Vorjahr war «Goldfinger» noch einmal deutlich beliebter. Damals waren es 190.000 werberelevante Zuschauer weniger, die 3,9 Prozent Marktanteil ausmachten - schon vor einem Jahr sehr starke Zahlen, nun lief es sogar noch besser. Vergangene Woche lockten «Liebesgrüße aus Moskau» sogar insgesamt 1,52 Millionen Zuschauer an - so viele Zuseher hatte noch kein «Bond»-Teil bei Nitro. In der Nische beherrscht «007» derzeit klar den Dienstagabend.Dank des starken Lead-Ins ging es für Nitro am späten Abend stark weiter.überzeugte insgesamt 0,58 Millionen Zuschauer zum Dranbleiben, davon 140.000 klassisch Umworbene. Der Gesamtmarktanteil heilt sich ab 22.10 Uhr bei sehr guten 2,8 Prozent. Bei den Jungen waren solide 2,1 Prozent drin.holte gegen Mitternacht ebenfalls starke 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Unter anderem dank der sehr starken Primetime, freute sich Nitro am Dienstag als bester Nischensender über 3,0 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.