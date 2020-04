Spider-Man und Captain America: ProSiebens Marvel-Abend kommt an

Quotennews

Maskierte Helden statt maskierte Sänger: «The Amazing Spider-Man» und «The First Avenger: Civil War» holten für ProSieben erfreuliche Zahlen.

Woche zwei in der unerwarteten Sendepause während der zweiten «The Masked Singer»-Staffel bei ProSieben: Nachdem in der ersten Woche der Corona-Pause von «The Masked Singer» die Wiederholung der ersten Ausgabe aus Staffel eins den vakanten Sendeplatz füllte, änderte ProSieben diese Woche die Taktik. Als «The Masked Singer»-Ersatz diente diesen Dienstagabend eine Wiederholung der Comic-Adaptionmit Andrew Garfield und Emma Stone. Und das fand mehr Anklang als das «The Masked Singer»-Ersatzprogramm der Vorwoche.1,69 Millionen Filmfans schalteten zur besten Sendezeit rein, darunter befanden sich 1,04 Millionen Werberelevante. Somit holte sich ProSieben sehr gute 5,3 Prozent Marktanteil insgesamt und ebenfalls sehr gute 11,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Eine Wiederholung vonkletterte ab 22.40 Uhr auf tolle 5,9 Prozent bei allen und 12,2 Prozent in der Zielgruppe. Die Reichweite lag bei 0,78 Millionen Interessenten ab drei Jahren und bei 0,54 Millionen Umworbenen.Zum Vergleich: Vergangene Woche kam die «The Masked Singer»-Wiederholung auf 1,24 Millionen Showfans, darunter befanden sich 0,63 Millionen Umworbene. Somit wurden mäßige 4,0 Prozent Marktanteil insgesamt und maue 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt. Am kommenden Dienstag, den 14. April 2020, geht es bei ProSieben mit einer neuen Live-Ausgabe von «The Masked Singer» weiter.