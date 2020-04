Freeform-Chef wechselt zu Warner Bros.

Köpfe

Tom Ascheim, der zuletzt die Geschickte des ehemaligen ABC Family leitete, wird eine leitende Stelle bei Warner Bros. bekommen.

Das amerikanische Studio Warner Bros. kündigte an, dass Tom Ascheim Präsident der Abteilung Global Kids, Young Adult und Classics beim traditionsreichen Unternehmen wird. In seiner neuen Fuktion wird er an die Warner Bros.-Chefin Ann Sarnoff berichten. Er wird nun Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang sowie die Studios von Cartoon Network und Warner Bros. Animation in Los Angeles leiten. Zu diesen Aufgaben kommt auch die Verantwortung des Senders Turner Classic Movies (TCM) hinzu.„Ich freue mich sehr, bei Warner Bros. zu arbeiten, und besonders darauf, mit den äußerst talentierten Leuten von Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang, TCM und Warner Bros“, sagte Ascheim. „Ich habe mir ihre Arbeit seit meiner Kindheit angesehen und es ist aufregend, Teil einer solch geschichtsträchtigen Gruppe zu sein. Ich freue mich ebenso darauf, wieder mit Ann Sarnoff zu arbeiten, die nach wie vor zu den besten Menschen gehört, mit denen ich je das Privileg hatte zu arbeiten.“Ascheim, der bei Freeform den Disney Television Studios und der Vorsitzenden von ABC Entertainment, Dana Walden, untersteht, beaufsichtigte das Programm und die Akquisitionen, das Franchise-Management, das Marketing und den Verkauf und Betrieb und war für die gesamte strategische und kreative Leitung von Freeform verantwortlich. Im Jahr 2016 leitete er das Re-Branding von ABC Family zu Freeform ein und positionierte das Unternehmen als Sender für junge Erwachsene.