ABC, NBC und CBS zeigen gemeinsame Benefiz-Veranstaltung

US-Fernsehen

In den USA finden drei Konkurrenzsender kurzzeitig zusammen: Am Samstag, den 18. April 2020 werden ABC, NBC und CBS gemeinsam zur besten Sendezeit die Benefiz-Sendungübertragen, eine kurzfristig geplante Unterhaltungssendung mit dem Ziel, Spenden zu sammeln, die für den Kampf gegen Covid-19 gebraucht werden. Schirmherrin der Aktion ist Lady Gaga, unter anderem sind bereits Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, John Legend, Lang Lang, Lizzo, Paul McCartney und Shah Rukh Khan sowie Stevie Wonder als Teil des Events bestätigt. Auch Promis außerhalb der Musikwelt nehmen teil, darunter David Beckham sowie Idris und Sabrina Elba.Moderiert wird die Sendung von den Late-Night-Moderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert. Global Citizen sowie die Weltgesundheitsorganisation gehören zu den Partnern des TV-Events, das laut den Veranstaltern globale Ausmaße annehmen soll. Weitere Details zu dem Event sollen in den kommenden Tagen enthüllt werden.[One World: Together at Home]] macht es sich zur Aufgabe, nicht nur zu unterhalten und Spenden zu sammeln, sondern auch aufzuklären: Das Special soll Fernsehende unter anderem über die Gefahren von Covid-19 unterrichten, aufzeigen, wie man sich davor schützt, und wie man im Falle einer Infektion vorgehen sollte. Daher wird es neben Musik und Sketchen auch Interviews mit WHO-Experten geben.