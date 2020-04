50 Cent bringt neue Serie bei Starz unter

US-Fernsehen

Das Format soll auf den Namen «Black Mafia Family» hören.

Curtis "50 Cent" Jackson hat ein neues Eisen im Feuer: US-Sender Starz hat grünes Licht für die Produktion vongegeben. Verschiedene US-Medien bestellen über den Erfolg des auch als Musiker bekannten Jackson. Seine neue Produktion ist demnach inspiriert von der wahren Geschichte zweier Brüder, die Ende der 1980er Jahre aus den verfallenden Straßen Südwest-Detroits aufstiegen und eine der einflussreichsten Verbrecherfamilien des Landes hervorbrachten.Die charismatische Führung von Demetrius "Big Meech" Flenory, der Geschäftssinn von Terry "Southwest T" Flenory und die Vision der brüderlichen Partnerschaft über den Drogenhandel hinaus in die Welt des Hip-Hop würden die Brüder auf globaler Ebene zu Ikonen machen. Ihr unerschütterlicher Glaube an die Loyalität der Familie wäre der Eckpfeiler ihrer Partnerschaft und der Kern ihrer letztendlichen Entfremdung. Dies ist eine Geschichte über Liebe, Familie und Kapitalismus bei der Verfolgung des amerikanischen Traums."50 Cent" fand gar überschwängliche Worte: "Es wird die größte Show im Fernsehen sein. Meech und Terry sind Legenden, und ich freue mich darauf, ihre Geschichte zu Starz zu bringen." Jackson hat bei Starz schon mit «Power» ein Eisen im Feuer. Sein Kollege von dort, Randy Huggins, wird auch das neue Werk produzieren. G-Unit Film and Television sowie Lionsgate sind auch an Bord.