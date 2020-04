«ZDF-Fernsehgarten»: Kiwi wird vor leeren Rängen moderieren

TV-News

Andrea Kiewel wird diesen Sommer trotz der Corona-Pandemie durch den Dauerrenner führen. Der «ZDF-Fernsehgarten on tour» bleibt jedoch ersatzlos gestrichen.

Auf dem Mainzer Lerchenberg wird gefeiert – zur Not halt vor leeren Rängen: Wie das ZDF mitteilt, plant der öffentlich-rechtliche Sender weiterhin mit der-Sommerstaffel. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Produktionsbedingungen will der Sender die Shows aber zunächst ohne Publikum abhalten.Aus diesem Grund werden alle bislang gekauften Tickets ab sofort storniert und erstattet. Sollten sich die Bedingungen im weiteren Verlauf der Saison doch noch auf positive Weise ändern, werden neue Tickets erhältlich sein.Dies gilt aber nur für den regulären «Fernsehgarten». Die ursprünglich geplanten Ausgaben von «ZDF-Fernsehgarten on tour» von Fuerteventura wurden bekanntlich gestrichen – und werden laut jetzigem Stand auch nicht mehr nachgeholt. Der Start der nächsten «Fernsehgarten»-Staffel findet bereits am 10. Mai statt. Sieben Tage später soll auch weiterhin die Geburtstagsshowlive in Berlin produziert werden.