Neues Design, neues Abo: So sieht das neue TV Now aus

Wer mehr bezahlt, kann TV Now bald gänzlich ohne Werbung nutzen.

„ Design und Sound sind die wichtigsten Transportmittel für Gefühle. Als Streamingdienst sind wir immer näher dran an den Menschen, Gefühlen und Geschichten. Diese besondere Nähe haben wir im neuen Design übersetzt – rücken unsere Storys und Heroes pulsierend in den Fokus. ” Heiko Theuerkauf, Art Director

Die Mediengruppe RTL Deutschland verpasst seinem Streamingdienst TV Now einen neuen Anstrich. Im neuen TV Now-Logo ist die Wortmarke Now im Schriftzug klar fokussiert. Die programmliche Vielfalt des TV Now-Angebots wird auf der Plattform neben dem neuen, dunkleren Infinity Blau durch ein frisches, neues Farbsystem akzentuiert. „Um unsere Marktposition als führender deutscher Streamingdienst weiter auszubauen, investieren wir stark in unser Produkt. Ziel ist es, dem idealen Streamingerlebnis jeden Tag ein Stück näher zu kommen“, sagt Co-Geschäftsführer Henning Nieslony.Thomas Huber, Vice President Marketing: „Das neue und zeitgemäße Design unterstreicht die Positionierung von TV Now als Local Hero im deutschen Streaming-Markt und es ist toll zu sehen, wie viel Kreativität, Kompetenz und Leidenschaft in unserer Marketing-Abteilung vorhanden ist.“Nicht nur der Anstrich wird neu, auch ein zusätzliches Abo-Modell wird eingeführt. Neben dem bisherigen Abopreis (4,99 Euro) gibt es ein Premium+-Abo für 7,99 Euro im Monat. Der Vorteil: Für 7,99 Euro haben Nutzer die Möglichkeit, zwei Streams parallel zu nutzen. Zudem sind die Inhalte dort nicht werbevermarktet und exklusive Erfolgsserien wie «Why Women Kill», «Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert», «Schitt’s Creek» und weitere Inhalte sind in der Originalversion streambar. Dieses Angebot an Originalversionen wird über das Jahr hinweg sukzessive ausgebaut. Für Ende 2020 ist zusätzlich die Einführung der Download-Funktion in der Preisstufe geplant.