Primetime-Check

Wie liefen die Corona-Special von Das Erste, RTL und VOX? Punktete ProSieben mit drei Stunden Comedy?

Die Nummer eins am Montagabend wurde das ZDF mit, denn 8,47 Millionen Menschen wollten die Reihe sehen. Der Marktanteil lag bei fabelhaften 24,8 Prozent, beim jungen Publikum wurden 10,4 Prozent Marktanteil gemessen. Mit demstieg das Interesse bei den 14- bis 49-Jährigen von 1,00 auf 1,16 Millionen, der Marktanteil wuchs auf 13,1 Prozent. 6,84 Millionen Zuschauer, das entsprach 22,5 Prozent, wurden erzielt. Mit dem Spielfilmholte die Mainzer Fernsehstation noch 3,54 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 17,6 Prozent bei allen sowie 8,2 Prozent bei den jungen Menschen.war auch am Montag Teil des Line-Ups des Ersten. Die halbstündige Sendung verbuchte 4,05 Millionen Zuschauer, das entsprach 11,8 Prozent. Mit 1,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man das beste Primetime-Ergebnis des Abends ein. Der Marktanteil lag bei 12,1 Prozent. Im Anschluss verbuchte3,10 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 9,3 sowie 5,9 Prozent. Mit der Dokumentationsorgte man für 2,44 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent. Beim jungen Publikum erreichte man nur noch 5,8 Prozent., das um 20.25 Uhr in Sat.1 startete, enttäuschte mit 1,24 Millionen Zuschauern. Lediglich 6,1 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Eine neue Ausgabe derholte 3,8 Prozent. Unterdessen war Kabel Eins miterfolgreich. Der Spielfilm erreichte 1,64 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sicherte man sich 7,6 Prozent Marktanteil.Das RTL-Specialerreichte 1,62 Millionen Zuschauer, nur 0,77 Millionen wurden aus der Zielgruppe gemessen. Der Sender musste sich mit 8,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben, ehedanach 10,1 Prozent Marktanteil holte.brachte VOX 0,98 Millionen Zuschauer, ehe ab 22.20 Uhrauf 0,50 Millionen Zuschauer kam. In der Zielgruppe verbuchten die Sendungen 5,1 und 3,8 Prozent.RTLZWEI fuhr manweiterhin Top-Werte ein. 1,34 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie, der Marktanteil belief sich auf 6,3 Prozent. Ab 21.15 Uhr kam die Sendungauf mittelmäßige 4,4 Prozent. ProSieben startete mit zwei-Reruns in den Abend, die Sitcom verbuchte 8,3 und 8,0 Prozent. Die Gesamtreichweiten lagen bei 1,12 und 1,07 Millionen. Drei Folgen vonverbuchten 1,17, 1,18 und 1,09 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 8,8, 9,7 und 10,2 Prozent auf dem Papier.