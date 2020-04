«Alarm für Cobra 11»-Abend düst zu erfreulichen Quoten

Quotennews

Während bei Nitro «Alarm für Cobra 11» bestens ankam, erfreute sich ProSieben Maxx an treuen «Akte X»-Fans.

Bei Nitro wurde am Montagabend ordentlich das Pedal durchgedrückt: Der Spartensender aus der RTL-Senderfamilie zeigte in der Primetime mehrere Folgen von. Und die Autobahnpolizei fand großen Anklang. Die erste Ausgabe des Abends holte ab 20.15 Uhr 0,26 Millionen Umworbene an die Mattscheiben, das glich starken 2,7 Prozent Marktanteil. Episode zwei des Abends kletterte um einen ganzen Prozentpunkt nach oben und kam auf 0,36 Millionen Werberelevante.Auch ab 22 Uhr unterhielt «Alarm für Cobra 11» 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige, das reichte nun für umwerfende 4,5 Prozent Marktanteil. Ab 22.50 Uhr standen schlussendlich 0,17 Millionen junge Interessenten auf der Rechnung. Das glich sehr starken 2,9 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum wurden mit den vier Folgen 0,36 bis 0,73 Millionen Menschen angesprochen. So wurden solide 1,7 bis sehr starke 2,8 Prozent Marktanteil eingefahren.bescherte ProSieben Maxx ab 22.50 Uhr wiederum 0,24 und 0,26 Millionen Fernsehende ab drei Jahren. Das genügte für starke 1,2 und großartige 2,0 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen bedeuteten 0,11 und 0,15 Millionen Fans von Fox und Mulder unterdessen Marktanteile in der Höhe von sehr guten 1,8 und sehr famosen 3,4 Prozent.