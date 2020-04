RTL plant Film über das Leben von Boris Becker

TV-News

Als Autor wurde Richard Kropf («4 Blocks») gewonnen. Samuel Finzi, Anna Schudt und Hans-Jochen Wagner wurden für zentrale Rollen gecastet.

RTL wird das Leben von Boris Becker verfilmen. Zeitsprung Pictures in Zusammenarbeit mit Violet Pictures wurde mit dem Werk beauftragt. Der RTL-Film(Arbeitstitel) beginnt bei den Anfängen von Beckers außergewöhnlicher Karriere bis zum Triumph in Wimbledon: Höhenflüge, bittere Niederlagen und tiefe Zweifel. Trainer Günther Bosch und Manager Ion Țiriac waren die Wegbereiter eines beispiellosen Werdegangs zum Weltklassesportler. Die Verfilmung zeigt die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben und gibt Einblicke in die Psyche und das Leben eines Sportlers, der schon in jungen Jahren zum Tennis-Idol aufstieg.Ein Duo schreibt das Buch: Der freie Journalist Marcus Schuster und Richard Kropf («4 Blocks», «Das Wichtigste im Leben», «Labaule & Erben»). Hannu Salonen, der unter anderem «Oktoberfest 1900» oder «Schuld» inszenierte, wird auf dem Regiestuhl sitzen. Samuel Finzi, Anna Schudt und Hans-Jochen Wagner stehen vor der Kamera.Keine Angaben machte RTL darüber, wann die Dreharbeiten beginnen werden und wann das Projekt fertig ist.