Kabel Eins schickt Rosin in die Pause

TV-News

Nicht nur «Rosins Restaurants» pausiert, auch die neue Vorabendkochshow fliegt nach gerade einmal einer Woche on air wieder aus dem Programm.

Der Münchner Fernsehsender Kabel Eins schraubt heftig an seinem Programm. So wurde nun entschieden, die Ausstrahlung der laufenden Staffel vonabzubrechen. Die zuletzt gezeigten Ausgaben erzielten schwache, aber steigende Werte. Gegenübererklärte ein Sendersprecher, dass Gastronomen in Deutschland gerade andere Sorgen hätten als die in der Rosin-Sendung gezeigten. Die schon produzierten Folgen sollen nun zu einem nicht näher bestimmten späteren Zeitpunkt gezeigt werden. Ohnehin dürfte es interessant zu beobachten sein, wie Rosin demnächst neue Folgen seiner Sendung aufnimmt - die meisten Gastronomen werden dann wegen Corona in wirtschaftlicher Schieflage sein...Anstelle der Frank-Rosin-Sendung setzt Kabel Eins nun auch donnerstags auf Spielfilme. Heißt: Kabel Eins zeigt nun von Montag bis Donnerstag Filme um 20.15 Uhr, in dieser Woche wegen Ostern sogar auch am Karfreitag. Und auch an anderer Stelle wird nun ganz spontan nicht mehr bei Kabel Eins gekocht., das um 18.55 Uhr hätte laufen sollen, aber zuletzt nur rund eine halbe Million Zuschauer hatte , fliegt mit sofortiger Wirkung aus dem Programm.Schon ab dieser Woche rückt daherwieder auf seinen gewohnten Slot und läuft ab 18.55 Uhr 80 Minuten lang. Vergangene Woche liefen von dem Format nur aktuelle Bilder, die während der Coronakrise entstanden - mit einer Sendelänge von 20 Minuten.