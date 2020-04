«Kabel Eins News» funktionieren weiter sehr gut

Quotennews

Probleme hingegen hatte ProSieben, wo «taff weekend» ein Ladenhüter ist.

Nachrichten sind in diesen Tagen weiterhin ein gefragtes Gut – das merkt zum Beispiel auch der Sender Kabel Eins. Die Hauptnachrichten am Sonntag, die, punkteten am Nachmittag. Gezeigt ab 16 Uhr, lag die ermittelte Zielgruppen-Quote bei 8,8 Prozent Marktanteil, insgesamt schauten 0,56 Millionen Menschen zu. Zum Vergleich: Zuvor hatte «Mein Lokal, dein Lokal» 0,42 Millionen Zuschauer (Zielgruppe: 5,7%), danach kam die Köche-Sendung auf 0,43 Millionen (6,1%).Doch nicht alle Formate, die Informationen beinhalten, punkten derzeit. ProSieben etwa hat es mit dem mittlerweile auf Sonntag, 17 Uhr, geschobenenweiter sehr schwer. Die Magazin-Sendung kam bei den Umworbenen nicht über 3,9 Prozent Marktanteil hinaus und lag somit im tiefroten Bereich. 0,32 Millionen Menschen sahen zu – ProSieben lag hier also hinter Kabel Eins. Das beenflusste letztlich auch die 18-Uhr-des Senders, die sich aber immerhin auf 7,9 Prozent und somit bei den Jungen ganz massiv steigerte.Gut lief derweil der 20.15-Uhr-Film der roten Sieben:erreichte am Sonntag 9,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. 1,61 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein.