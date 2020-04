Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten den «Tatort»? Kam «Tomb Raider» auf gute Quoten?

9,57 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten am Sonntagabend um 20.30 Uhr den. Der Marktanteil lag bei 25,7 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr Das Erste 20,4 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss holte3,93 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel auf 14,0 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr die blaue Eins nur noch 8,6 Prozent Marktanteil ein.Beim ZDF erreichte4,77 Millionen Zuschauer, danach ergatterte das5,09 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 12,8 und 16,1 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 4,1 und 8,4 Prozent Marktanteil ein. Ab 22.25 Uhr meldete sich Maybrit Illner mit einem weiteren Special ihrer Talkshow. Dieses Mal verzeichnete die Gesprächssendung 2,40 Millionen Zuschauer und 10,4 Prozent, beim jungen Publikum generierte man 5,1 Prozent Marktanteil.Bei ProSieben holte «The First Avenger: Civil War» ► 2,06 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sicherte man sich nur 9,9 Prozent. In Sat.1 erzielte2,06 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 8,3 Prozent. Die Free-TV-Premiere von «Tomb Raider» ► sorgte bei RTL für 3,28 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent Marktanteil. Bei VOX sorgtefür 10,9 Prozent. Insgesamt wollten 1,62 Millionen Menschen das Format sehen.Eine erneute Wiederholung vonsorgte bei Kabel Eins nur für 1,06 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen musste man sich mit 4,4 Prozent zufrieden geben. Bei RTLZWEI unterhielt0,94 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei den Umworbenen bei 4,3 Prozent.