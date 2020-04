Primetime-Check

Welche Quoten konnte die Konkurrenz gegen die Shows vom Ersten und RTL erreichen? Dies und mehr im Primetime-Check …

Die Live-Geburtstagsshow vonzum 40-jährigen Jubiläum war bei den 14- bis 49-Jährigen am beliebtesten: 1,80 Millionen junge Zuschauer bescherten dem Ersten 18,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt haben 6,40 Millionen Menschen eingeschaltet, was in 19,6 Prozent mündete. Das ZDF verzeichnete mitdie meisten älteren Zuseher, 7,14 Millionen Menschen waren bei dem Krimi dabei. Das führte zu 19,9 Prozent Marktanteil bei Allen. 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen einer Quote in Höhe von 8,3 Prozent. RTLs Finale vonhat insgesamt 4,24 Millionen Zuschauer unterhalten, 13,3 Prozent Marktanteil sprangen so heraus. 1,60 Millionen Umworbene entsprachen einer Zielgruppen-Quote von 16,9 Prozent.Dritter nach dem Ersten und RTL wurde Sat.1 dank: Gute 10,5 Prozent Marktanteil standen für den Fantasyfilm zu Buche. 1,04 Millionen Werberelevante schauten zu, insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf 1,77 Millionen. Völlig baden hingegen ging ProSieben mit der Komödie «Mike and Dave Need Wedding Dates» ► : Mehr als 5,3 Prozent Marktanteil waren damit nicht drin, bei lediglich 0,53 Millionen krebste die dazugehörige Reichweite herum. Beim Gesamtpublikum sah es mit einer Sehbeteiligung von 0,77 Millionen kaum besser aus. VOX war da eindeutig besser dran als ProSieben:erzielte 6,3 Prozent Marktanteil bei 0,64 Millionen jungen Zusehern. Die Gesamt-Zuschauerzahl betrug sogar 1,70 Millionen, womit VOX in die Nähe von Sat.1 kam.wollten danach noch 1,17 Millionen aller Fernsehenden sehen, der Zielgruppen-Marktanteil kletterte auf 7,4 Prozent.Mit «Twilight»-Filmen blieb RTLZWEI auf der Strecke:blieb bei 2,7 Prozent Marktanteil hängen, bloß 0,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren fanden sich für den Vampir-Teeniestreifen ein.steigerte sich auf 4,9 Prozent in der Zielgruppe sowie 0,47 Millionen Gesamtzuschauer. Kabel Eins hat derweil mitzu kämpfen gehabt, bei ernüchternden 3,8 sowie 4,2 Prozent lagen die Werte bei den Umworbenen. Bei den Älteren sah es angesichts von Sehbeteiligungen in Höhe von 0,95 Millionen, 1,02 Millionen sowie 0,87 Millionen jedoch gar nicht so schlecht aus.