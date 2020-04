Über 7 Millionen Zuschauer: «In Wahrheit» legt massiv zu

Quotennews

Die ZDF-Krimireihe hat am Samstagabend die meisten Zuschauer erreicht. «Der Kriminalist» hat ebenfalls dazugewonnen.

Quotenverlauf «In Wahrheit» im ZDF Mord am Engelsgraben (2017): 6,37 Mio. / 20,6 %

Jette ist tot (2019): 4,36 Mio. / 14,8 % Werte Gesamtpublikum ab 3 J.

Im ZDF punktete 20.15 Uhr mal wieder ein Krimi:sprach 7,14 Millionen Zuschauer an, das mündete in tolle 19,9 Prozent Marktanteil. Nie lief es für die Krimireihe besser, die letzte ZDF-Ausstrahlung von Februar 2019 kam nicht über etwas mehr als vier Millionen Zuschauer hinaus (siehe Infobox). Zudem gab es am Samstagabend keine Sendung, die insgesamt mehr Zuschauer erreicht hat. Über den ganzen Tag gesehen lief es nur für diein der ARD besser, alleine die Ausstrahlung im Ersten hatte 7,90 Millionen Zuschauer und 24,3 Prozent Marktanteil.musste nach 21.45 Uhr deutlich Federn lassen, dennoch lief es mit 4,36 Millionen Zuschauern klar besser als bei der vorherigen Premiere von vor drei Wochen mit 3,60 Millionen Zusehern. 13,2 Prozent Marktanteil kamen bei allen Fernsehenden zustande, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als zuletzt. 5,8 Prozent betrug die Quote bei den Jüngeren, nachdem zur besten Sendezeit 8,3 Prozent drin waren., das trotz der derzeitigen Situation erneut stattfand, wollten nach 23 Uhr 1,61 Millionen Menschen sehen – das war immerhin eine leichte Steigerung im Vergleich zur Vorwoche um rund 0,3 Millionen. Mit 6,6 Prozent fiel die Gesamtquote aber weiter ziemlich mau aus. Daserzielte davor noch eine Reichweite von 3,22 Millionen. Auf 11,1 Prozent belief sich der dazugehörige Marktanteil. Einzur Corona-Krise in New York war am Vorabend mit 5,08 Millionen Zuschauern (19,5 Prozent) sehr gefragt. 11,5 Prozent Marktanteil kamen damit bei den 14- bis 49-Jährigen zustande.