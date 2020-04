«Der Alte» und die «heute-show» weiterhin in Top-Form

Quotennews

Mit knapp sechseinhalb Millionen Zuschauern lief der Krimi so stark wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Die «heute-show» sicherte sich die zweithöchste Reichweite in ihrer gesamten Geschichte.

«heute-show» dank Corona auf Rekord-Niveau Dass viele Menschen dieser Tage auch abends verstärkt zu Hause bleiben, spürte in den vergangenen Wochen nicht zuletzt die «heute-show». Am 20. März holte sie mit 5,06 Mio. Zuschauern die höchste Reichweite in ihrer gesamten bisherigen Geschichte, vergangenen Freitag holte man mit 4,71 Mio. Menschen immerhin den drittbesten Wert ever. Mit 18,9 Prozent fiel der Marktanteil zugleich so stark aus wie seit einem halben Jahr nicht mehr.

Es war ein Staffelstart, der aufhorchen ließ. Als das ZDF vor zwei Wochen die Krimiseriezurückholte, schalteten auf Anhieb mehr als sechs Millionen Zuschauer ein und bescherten dem Krimi damit die höchste Reichweite seit zwölf Jahren (wir berichteten ). In Woche drei legte die ZDF-Serie noch einmal deutlich zu und sicherte sich einen neuen Staffel-Bestwert. So schalteten die neuste Folge an diesem Freitag ab 20.35 Uhr 6,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Plus von knapp einer halben Million Zuschauer gegenüber der Vorwoche entsprach. Für das ZDF ging das einher mit starken 17,9 Prozent bei allen und überdurchschnittlichen 7,1 Prozent beim jungen Publikum.In sehr guter Form präsentiert sich dieser Tage aber nicht nur «Der Alte», auch dieist weiterhin extrem beliebt. Die neuste Ausgabe sicherte sich ab 22.55 Uhr 4,83 Millionen Zuschauer und damit die zweithöchste Reichweite in der bisherigen Formats-Geschichte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg mit 19,1 Prozent immerhin auf den höchsten Wert seit einem halben Jahr, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Senderschnitt mit 15,5 Prozent deutlich überboten.Und auch abseits dieser zwei Quoten-Leuchttürme lief es für das ZDF im Abendprogramm sehr erfolgreich.verfolgten ab 21.15 Uhr 5,29 Millionen Zuschauer und 15,8 Prozent, dasinformierte gegen 22.20 Uhr beachtliche 4,72 Millionen Zuschauer. Die-Sendung am Vorabend brachte es auf 5,79 Millionen Bundesbürger und über 20 Prozent Marktanteil, auch einmit dem Titel „Was nun, Frau von der Leyen?“ erwies sich mit weit über vier Millionen Zuschauern als gefragt.Premiere feierte am Vormittag unterdessen, das das ZDF auch in der kommenden Woche immer werktäglich um 10.30 Uhr zeigen wird. Zur ersten Folge der Sendung mit Tipps fürs Kochen in der Corona-Krise versammelten sich 0,81 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was für das ZDF mit mäßigen 11,7 Prozent bei allen einherging. Bei den Jüngeren erwischte das von Johann Lafer präsentierte Format angesichts von 3,1 Prozent einen Fehlstart. Alles aber halb so wild, mit einem Tagesmarktanteil von 14,9 Prozent landete das ZDF am Freitag mit weitem Abstand auf Platz eins. Zum Vergleich: Das Erste musste sich mit dem Silberrang bei fast vier Prozentpunkten weniger begnügen.