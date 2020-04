DMAX verordnet den «Steel Buddies» eine Sonderschicht

TV-News

Die erfolgreichste DMAX-Eigenproduktion meldet sich an Gründonnerstag zurück. Und das in XXL.

Der Spartensender DMAX gönnt den Fans seiner immens quotenstarken Eigenproduktionein besonderes Ostergeschenk: Unter dem Titelgibt es am Gründonnerstag eine dreistündige Sondersendung zu sehen. Das Special liefert unter anderem exklusive Einblicke in die derzeitige Situation auf dem Hof in Peterslahr, und präsentiert den Alltag bei Morlock Motors so nah und ungefiltert wie nie zuvor. Die Kamera folgt in den drei Stunden Michael Manousakis auf Schritt und Tritt – irgendwo zwischen Werkstattgrube, Chaos-Lager, aberwitzigen Deals im Büro und Spiegelei in reichlich kretischem Olivenöl.Die Ausstrahlung beginnt am 09. März 2020 um 19.15 Uhr. Teil des Specials sind auch Previews aus Folgen der im weiteren Jahresverlauf startenden achten Staffel von «Steel Buddies». Außerdem wird gezeigt, dass die Schrauber-Jungs derzeit nicht nur mit Panzern, US-Jeeps & Co. schwer beschäftigt sind. Denn aufgrund der Corona-Pandemie sind momentan besonders medizinische Gerätschaften gefragt.Interessantes Schmankerl: DMAX-Fans haben die Möglichkeit, den Ablauf der Sendung selbst mitzubestimmen. Via Facebook oder E-Mail sind diese aufgerufen, ihre persönlichen Anliegen und Fragen mit einzubringen. Im Laufe des Specials wird dann auf einige dieser Themen eingegangen. Produziert wird das Special im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Axel Stegmaier, Director Production & Development, und Florian Grüning, Producer, von spin tv aus Köln.