ProSieben Maxx: eSports bleibt ein Flop, «WrestleMania» holt Top-Quoten

Quotennews

Ein altes «WrestleMania»-Event kam bei ProSieben Maxx am späten Donnerstagabend auf erfreuliche Zahlen.

Auch in Zeiten, in denen aktuelle Sportberichterstattung rar geworden ist, bleibt das Interesse des TV-Publikums an eSports überschaubar:kam ab 23.05 Uhr nur auf etwa 90.000 Interessenten, was ProSieben Maxx magere 0,5 Prozent Marktanteil einbrachte. Und auch bei den Umworbenen blieb das eSports-Magazin unpopulär: Rund 50.000 Werberelevante führten zu 0,9 Prozent Marktanteil – eine Quote, über dienur lachen kann.ProSieben Maxx zeigte ab 23.50 Uhr nämlich «WrestleMania 34» als Wiederholung. Somit ließen sich 0,13 Millionen Fernsehende zu ProSieben Maxx locken, darunter befanden sich zirka 80.000 Umworbene. Das mündete in sehr stattliche 2,0 Prozent Marktanteil bei allen und in ebenso umwerfende 3,7 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.Bei sixx fiel eine Doppelfolge vonauf die Nase. Ab 20.15 Uhr kamen 0,12 und 0,14 Millionen Serienfans zusammen, das glich nur 0,3 und 0,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 0,5 und 0,8 Prozent Marktanteil lief es auch in der Zielgruppe nicht gerade feierlich für die Fantasyserie.