«Criminal Minds»-Schöpfer entwickelt Animationsdrama für FOX

US-Fernsehen

Jeff Davis hat an das TV-Network FOX eine einstündige Drama-Serie verkauft.

Nach 15 Staffeln «Criminal Minds» ging die Serie vor Kurzem zu Ende. Dennoch denkt Serienschöpfer Jeff Davis nicht ans berufliche Ende, sondern hat sich neue Ziele gesteckt. Im August 2019 schloss er mit FOX einen Exklusivvertrag, der die Entwicklung neuer Stoffe umfasst. Einer wird nun produziert.Das Animationsdrama wird von Fox Entertainment in Zusammenarbeit mit Bento Box, dem Studio hinter «Bob’s Burgers», produziert. Der Fox-Konzern hat im vergangenen Jahr Bento Box übernommen. Sollte das Projekt in Serie gehen, wäre das das erste animierte Drama von FOX. Zwar ist der Sender der einzige unter den Networks, der animierte Formate ausstrahlt, allerdings handelt es sich dabei um Comedys.Davis schuf auch die MTV-Serie «Teen Wolf», von der 100 Episoden hergestellt wurden. Michael Thorn, Präsident der Unterhaltungssparte von Fox Entertainment, war bei der Serie als ausführender Produzent an Bord. Davis und David Janollari arbeiten derzeit an einem Pilotfilm für Syfy , der auf der klassischen Serie «Night Gallery» basiert.