«Pretty Things»: Nicole Kidman unterschreibt bei Amazon

US-Fernsehen

Der Star aus «Big Little Lies» hat schon wieder eine neue Serienrolle übernommen.

Erst demnächst erscheint der Roman „Pretty Things“ von Janelle Brown, Amazon hat sich allerdings schon die Rechte an dem Stoff gesichert. Nun hat sich das Unternehmen auch mit Nicole Kidman («Big Little Lies») geeinigt, die eine der beiden Hauptrollen in der Amazon-Verfilmung spielen soll.Kidman, die bereits mit ihrem Unternehmen Blossom Films an der Serie «The Undoing» arbeitet, hat derzeit viel zu tun. Neben dem HBO-Projekt arbeitet sie auch an der Serie «Nine Perfect Strangers» für den Streamingdienst Hulu. Die Serie basiert auf einem Liane Moriarty Roman.„Pretty Things“ erscheint am 21. April und wird von Random House verlegt. Im Mittelpunkt stehen zwei brillante, geschädigte Frauen, die versuchen, das große Spiel von Betrug und Zerstörung zu überleben. Als sich eine Trickbetrügerin am Ufer des Lake Tahoe mit einem wohlhabenden Menschen anfreundet, beginnt das Spiel. Brown wird den Roman sowohl für das Fernsehen als auch für das Kino adaptieren lassen. Der Regisseur von «The Handmaid’s Tale», Reed Morano, wird die Serie produzieren.