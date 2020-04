In den USA: Telekom und Quibi tun sich zusammen

US-Fernsehen

Wer in den USA sein Netz von T-Mobile bezieht, könnte gratis ein Jahresabo für Quibi erhalten.

Was in Italien und Deutschland der Deal zwischen der Telekom und Disney+ ist, ist in den USA der Deal zwischen dem neuen Streamingservice Quibi und dem Telekommunikationsanbieter in Magenta: Wie 'Variety' berichtet, gehen T-Mobile und Quibi eine Kooperation ein, in deren Rahmen T-Mobile seiner Kundschaft Quibi-Gratiszugänge mit einem Jahr Laufzeit verschaffen wird.Der Deal hat jedoch zwei wichtige Klauseln: Nur T-Mobile-Kundinnen und -Kunden mit einem Unlimited Wireless Family Plan kommen in den Gratisgenuss von Quibi. Und: Nach einem Jahr müssen sie sich entscheiden, ob sie das T-Mobile-Netflix-Kombipaket haben wollen oder weiterhin gratis Quibi beziehen möchten. Dessen ungeachtet verschafft diese Kooperation Quibi den Zugang zu einer großen Kundschaft – T-Mobile ist in den USA der drittgrößte W-LAN-Anbieter.Quibi spezialisiert sich auf Videoinhalte in Häppchengröße: Videolaufzeiten sollen im Regelfall höchstens an der Zehn-Minuten-Grenze kratzen. Zu den Investoren hinter Quibi zählen The Walt Disney Company, NBCUniversal, Sony Pictures, WarnerMedia, Liberty Global, ViacomCBS und die Alibaba Group. Zu den geplanten Quibi-Inhalten gehören eine Neuauflage von «Punk'd», eine Neuauflage von «Auf der Flucht», eine Horrorserie von Steven Spielberg, eine Reality-Survivalserie mit Zac Efron und eine Dokuserie von Justin Timberlake.