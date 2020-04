HGTV bringt grüne Wohlfühloasen ins Programm

TV-News

Traumgärten am laufenden Band: Ab Mai bringt Home & Garden TV einen regelrechten Marathon an Garten-Dokusoap-Erstausstrahlungen auf die Mattscheiben.

Nicht eine Garten-Dokusoap, nicht zwei Garten-Dokusoaps, nicht drei Garten-Dokusoaps – nein: Vier Garten-Dokusoaps in deutscher Erstausstrahlung. Damit möchte Home & Garden TV (kurz: HGTV) ab Mitte Mai sein Publikum beglücken – und zwar immer freitags mit einem Garten-Programmschwerpunkt, der Woche für Woche um 20.15 Uhr beginnt. Los geht es am 15. Mai. Die erste Sendung in der Reihe ist. Zur besten Sendezeit machen Charlie Dimmock und die Rich-Brüder Harry und David aus verwahrlosten Gärten wunderschöne Natur-Oasen. Die Gartenbesitzer geben das Budget vor und haben die Qual der Wahl. Denn beide Teams dürfen ein Konzept vorstellen – aber nur eines gewinnt …Um 21.05 Uhr hat dann die Stunde fürgeschlagen. Mit vereinten Kräften und kreativen Ideen schaffen sie grüne Rückzugsorte, die zum Verweilen einladen. Die Landschaftsarchitektinnen verraten in der Serie außerdem viele nützliche Tipps für den eigenen Outdoor-Bereich.Um 21.35 Uhr folgt dann immer. Fernsehende können darin zehn verschiedene Gärten in zehn Folgen heranwachsen sehen. Dabei verraten Katharina Gritzner und Gartenprofi Josef Starkl bewährte Tipps und Tricks für den heimischen Garten.folgt stets um 22.05 Uhr und zeigt Lifestyle-Experte Chris Lambton auf der Suche nach Heimwerkern, die er mit einem ultimativen Garten-Makeover überraschen kann. Dafür hält er in Baumärkten Ausschau nach Kunden, die offen für fachliche Unterstützung sind. Wer darf sich wohl als nächstes auf einen neuen Garten freuen?