ZDF: Sie wollten mit 80 Jahren um die Welt  und bleiben jetzt zu Hause

Die Senioren-Sendung des ZDF kann aktuell nicht nach Konzept produziert werden. Daher gibt es nun ein Special.

Eigentlich ist die Sendungeine Sendung des Wünsche-Erfüllens. Im rüstigen Alter angekommen nimmt Steven Gätjen diese mit auf eine Weltreise, wo sie ganz besondere Erlebnisse haben. Wegen Corona ist eine reguläre Produktion momentan natürlich nicht möglich. Reisen um die Welt sind ausgeschlossen, zudem sollen sich Senioren als Risikogruppe ohnehin von anderen Menschen distanzieren. Daher sendet das ZDF nun am Ostersonntag (12. April) ab 18.15 Uhr eine 45 Minuten lange Reportage namensGätjen nimmt per Videochat mit den Senioren der vergangenen Staffeln Kontakt auf und möchte wissen, wie es seinen ehemaligen Mitreisenden seit der Reise ergangen ist, und wie sie mit der aktuellen Corona-Situation umgehen. Wie erleben sie als "Hochrisiko-Gruppe" die Gesellschaft um sich herum? Wie halten sie Kontakt zu ihren Liebsten? Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus entsprechen, teilte das ZDF mit.Gätjen sagt: "Ich freue mich riesig, meine Seniorinnen und Senioren endlich wiederzusehen, auch wenn es durch die momentane Situation nur am Bildschirm ist. Schon damals habe ich mir eine große Scheibe Optimismus durch ihre lebenshungrige Einstellung abschneiden können.“