Trotz Bauerfeind, Heufer-Umlauf und Bleibtreu: ProSiebens Comedy-Abend lässt Luft nach oben

Quotennews

Die linearen Serienstarts von «Frau Jordan stellt gleich» und «Check Check» sowie die Filmkomödie «Lommbock» liefen nur mager bis mau.

Der Mittwoch im April wird lustig – so hat es sich zumindest ProSieben vorgenommen: Die dritte Primetime in der Woche bestreitet ProSieben nun mit den ersten linearen Free-TV-Ausstrahlungen der joyn-Serienund. Den Anfang macht das Katrin-Bauerfeind-Vehikel «Frau Jordan stellt gleich», das diese Woche zum Auftakt ab 20.15 Uhr 1,11 Millionen Fernsehende anlockte, darunter befanden sich 0,73 Millionen Umworbene. Das führte zu mauen 3,2 beziehungsweise 7,2 Prozent Marktanteil.Eine weitere Folge schloss danach mit mageren 2,8 und 6,5 Prozent Marktanteil an. Die Reichweite belief sich auf 0,97 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 0,65 Millionen Werberelevante. Ab 21.20 Uhr kam «Check Check» mit Klaas Heufer-Umlauf auf 1,04 Millionen Serienfans, darunter befanden sich 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige. ProSieben landete somit bei 3,1 Prozent insgesamt und mauen 7,7 Prozent in der Zielgruppe.Noch eine Folge «Check Check» holte im Anschluss 3,3 insgesamt und erneut 7,7 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Die Reichweite lag bei 1,00 Millionen Fernsehenden, darunter befanden sich 0,69 Millionen Umworbene. Die Kiffer-Komödiemit Lucas Gregorowicz, Moritz Bleibtreu, Louis Hofmann, Mavie Hörbiger und Alexandra Neldel brachte es ab 22.20 Uhr noch auf 0,68 Millionen Interessenten. Damit lag die Sehbeteiligung bei 3,4 Prozent. 0,42 Millionen Werberelevante glichen derweil einem Zielgruppenmarktanteil von mageren 6,8 Prozent.