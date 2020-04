ZDFs «Blutige Anfänger» halten sich bei über vier Millionen Zuschauern

Quotennews

Die Vorabend-Serienschiene läuft zur Zeit sehr stark und auch bis rein in die Primetime. Für starke Werte sorgten am Mittwoch auch zwei «SOKO Wismar»-Ausgaben.

Quotenfreude beim Zweiten Deutschen Fernsehen: Das ZDF punktet derzeit besonders stark mit seinen Vorabendserien, die wegen der Corona-Specials zumeist nicht mehr um 19.25 Uhr, sondern eher gegen 19.45 Uhr beginnen. So kam am Mittwoch eine neue Episode der frischen Serieauf über vier Millionen Fans – zum dritten Mal (nach dem 5. und 19. Februar sowie dem 25. März). Das interessante dabei: Alle Episoden, die um 19.40 Uhr oder später starteten, erreichten vier Millionen Zuschauer und mehr. Alle Folgen, die um 19.25 Uhr begannen, kamen nicht auf diesen Wert. In dieser Woche schauten 4,03 Millionen Menschen zu, was zu zwölf Prozent Marktanteil gesamt führte. Bei den Jungen wurden 3,8 Prozent gemessen, der zweitschwächste Wert der jungen Staffel.Schon am Dienstag übrigens hatte der Mainzer Sender um 19.40 Uhr Grund zur Freude:waren auf 5,55 Millionen Zuschauer gekommen, was der beste Wert seit Februar 2016 war.Zurück aber zum Mittwoch, wo auch die Krimiseriegut funktionierte. Im ZDF-Vorabend um kurz nach 18 Uhr kam die Produktion auf 3,95 Millionen Zuschauer und hervorragende 17,8 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren. Am Vormittag, wo Folgen der Produktion wiederholt werden, erreichte der 45 Minuten lange Krimi 16,3 Prozent. Von 11.15 bis zur Mittagszeit schauten im Schnitt 1,28 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.